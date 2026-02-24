«Советскую школу похерили». Дасаев высказался о деградации современных вратарей

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о регрессе современных вратарей в сравнении с предыдущими поколениями.

– Как, с вашей точки зрения, изменилось ремесло вратаря сейчас? Понятно, что футбол 1980-х и футбол 2010-х или 2020-х – это очень разный футбол. Вот конкретно работа вратаря – как она изменилась?

– Вы знаете, как бы грустно это ни было, изменилась в худшую сторону. Я не знаю, откуда всё это идёт. Может, оттуда – я иногда смотрю и зарубежные матчи, и вратарей смотрю. Вратарская школа вообще стала, если честно, никакой. И особенно это пришло к нам. Я не знаю, почему нашу, советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Начали приезжать какие-то тренеры – я не знаю, откуда они. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой.

Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они «привозят» себе… Нас так никогда не учили. Разыгрывают, разыгрывают и получают голы. Да если проще – ударь его туда! Многие тренеры сейчас говорят: «Мне нужен вратарь, который хорошо играет ногами». Ну возьми тогда полевого игрока поставь в ворота. А ловить?! Играть на выходах не должен вратарь? Сейчас вратари не прыгают, а просто на колени становятся, как в хоккее, падают на месте», — сказал Дасаев в интервью на клубном канале «Спартака».