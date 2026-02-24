Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Нападающий «МЮ» Шешко не слышал критику Невилла в свой адрес — Manchester Evening News

Нападающий «МЮ» Шешко не слышал критику Невилла в свой адрес — Manchester Evening News
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, вероятно, не знал о критике экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла в свой адрес. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ранее Невилл заявил, что уровень Шешко далёк от его партнёров по атакующей линии команды. По данным источника, Шешко редко пользуется социальными сетями, предпочитая свободное время проводить дома за чтением книг или просмотром баскетбола.

В 24 матчах нынешнего клубного сезона Беньямин Шешко забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

