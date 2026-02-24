Сперцян — об интересе «Барселоны»: Клюйверт звонит: «Ты слева в нападении можешь играть?»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о звонке экс-нападающего «Барселоны» Патрика Клюйверта и потенциальном интересе со стороны сине-гранатовых.

— Есть одна интересная история. Меня связали с Патриком Клюйвертом, легендой футбола и «Барселоны». Он как раз был на базе «Барселоны», мы разговаривали по FaceTime. Он спросил: «Какая у тебя ситуация? Что ты там, как?»

– А он какое-то отношение имеет к «Барселоне»?

– Нет, но он звонил Деку, который там спортивный [директор]. Патрик Клюйверт говорит мне: «Скажи мне, ты слева в нападении можешь играть?» Я говорю: «Могу» — «Давай тогда я сейчас наберу Деку, узнаю у них ситуацию. Потому что Нико Уильямса они не могут купить, им нужен срочно игрок слева».

– У «Барсы» же проблемы с деньгами. Они все эти финансовые рычаги применяют, берут кредиты, продают нейминги, это правда. А за Ника Уильямса тогда просили сколько, € 70-80 млн?

– И вот он мне звонит и спрашивает: «Ты слева сможешь играть?» Я говорю: «В «Барселоне»? Вообще без разницы, где [играть]». Он говорит: «Хорошо, я вернусь». Но там проблемы [возникли].

– В «Барсу» бы пошёл? Не, ну слушай, может быть, они предложили бы, как «Лансу». Сергей Николаевич [Галицкий] сказал бы, например, какая «Барселона», здесь играй.

– Я думаю, что, если бы «Барселона» предложила € 8-7-6 млн, Сергей Николаевич отпустил бы, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

