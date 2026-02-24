Ринат Дасаев назвал двух современных вратарей, которых может выделить в хорошем смысле

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выделил двух современных голкиперов, игру которых может отметить в положительном плане. Ранее ветеран раскритиковал современных вратарей за плохую игру на выходах.

– Если брать мировой футбол, есть кто-то, кто вас удивляет в хорошем смысле?

– В хорошем смысле – Доннарумма, более-менее. Он пытается играть на выходах, иногда ошибается, но это поправимо, если будет тренировать. Допустим, Куртуа ещё более-менее, иногда играет на выходах. Вот я видел матч Бильбао с кем-то – там вратарь невысокого роста, однако на выходах снял всё, что можно, — сказал Дасаев в интервью на клубном канале «Спартака».