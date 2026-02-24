Мбаппе прервал тренировку перед матчем ЛЧ с «Бенфикой» из-за боли в колене — L'Equipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который всё ещё восстанавливается после травмы левого колена, был вынужден прервать тренировку во вторник, 24 февраля. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, участие форварда в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» в среду, 25 февраля, находится под большим вопросом. Отмечается, что клуб, вероятно решил дать футболисту отдохнуть, так как боль в колене по-прежнему даёт о себе знать.

Также уточняется, что главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа, скорее всего, склоняется к тому, чтобы отложить решение по участию Килиана во встрече на день. Так выше шансы, что Мбаппе сможет сыграть с лиссабонским клубом.