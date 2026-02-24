Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе прервал тренировку перед матчем ЛЧ с «Бенфикой» из-за боли в колене — L'Equipe

Мбаппе прервал тренировку перед матчем ЛЧ с «Бенфикой» из-за боли в колене — L'Equipe
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который всё ещё восстанавливается после травмы левого колена, был вынужден прервать тренировку во вторник, 24 февраля. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, участие форварда в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» в среду, 25 февраля, находится под большим вопросом. Отмечается, что клуб, вероятно решил дать футболисту отдохнуть, так как боль в колене по-прежнему даёт о себе знать.

Также уточняется, что главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа, скорее всего, склоняется к тому, чтобы отложить решение по участию Килиана во встрече на день. Так выше шансы, что Мбаппе сможет сыграть с лиссабонским клубом.

Материалы по теме
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android