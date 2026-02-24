Скидки
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Шешко ответил, был ли у него разговор с Бербатовым

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко отреагировал на слухи о желании главного тренера команды Майкла Кэррика организовать его встречу с бывшим футболистом манкунианцев Димитаром Бербатовым.

«По правде сказать, я знаю об этих слухах, но не общался с Бербатовым. Однако это было бы здорово! У нас в команде есть целый штат тренеров, которые помогают с индивидуальной работой. Это ощутимо помогает мне в моём деле», — приводит слова Шешко Goal.com.

В 24 матчах нынешнего клубного сезона Беньямин Шешко забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

