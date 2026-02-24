Гурцкая — о Елене Илюхиной в «Зените»: она полностью захватила власть в клубе

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о влиянии председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной. В августе прошлого года председателя правления санкт-петербургского клуба Александра Медведева на его посту сменил экс-полузащитник сине-бело-голубых Константин Зырянов.

– Пертурбации, которые она сделала в «Зените» за 2025 год – феноменальные. Она полностью захватила власть в клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева. Считаю, это большая работа – так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это всё-таки флагман российского футбола в последние годы.

– Почему вы считаете, что председателя правления «Зенита» поменяла именно Илюхина?

– Без неё этого не было. Это невозможно. Для такого человека, как Миллер, кто-то должен «на земле» заниматься вопросом. Он слишком высоко, чтобы заниматься «Зенитом». Убрав Медведева, ему нужно было отдать это в чьи-то руки. Со временем стало понятно, кто привёл Зырянова туда, кто его поддержал. Из пяти голосов совета директоров – три голоса её. Она полностью руководит.

– Первый раз озвучивается, что Зырянов – это именно её креатура. Правда ли это? И откуда пять человек?

– Погорелов тоже её человек. Её человек Зырянов, её человек Погорелов – это много. Это люди, которые занимаются футбольным клубом «Зенит». По моей информации, она повлияла на то, что ушёл Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение.

Позитивное или негативное – мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться – это сильное решение. Кто-то должен был за это взяться. Он же не сам подал в отставку. Потом кто-то должен эту функцию на себе нести. Однако раз она несёт, значит, она руководит «Зенитом», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»