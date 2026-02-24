Скидки
Футбол

Даниил Денисов ответил, кто для него идеальный спартаковец

Даниил Денисов ответил, кто для него идеальный спартаковец
Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил, кто для него является идеальным спартаковцем.

– Сильный игрок, знающий, что такое «Спартак», понимающий величину клуба, чувствующий настроение болельщиков.

Тяжело выделить одного игрока, потому что о героях прошлого я могу судить только со стороны, я не был с ними в одной раздевалке.

Егор Титов?
– Я с ним не проживал яркие победы и большие поражения, но один раз пересеклись в раздевалке на 10-летии «Лукойл Арены». Это был очень яркий вечер, респект всем организаторам.

После матча мы сидели втроём – Титов, я и Руслан Литвинов. Главное, что сказал Титов: «Классно, когда в команде есть игрок, забивающий 15-20 голов за сезон. Но на поле должны быть люди, которые отвечают за другое. В лучшие годы «Спартака» такие люди были. Например, Сергей Горлукович», — приводит слова Денисова Sports.ru.

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

