Вингер «Бенфики» Лукебакио: если слова Престианни — правда, я не могу это принять

Вингер «Бенфики» Доди Лукебакио высказался о расистском скандале с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником португальского клуба Джанлукой Престианни. Инцидент произошёл во время первого стыкового матча Лиги чемпионов, после которого УЕФА временно отстранил Престианни. Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что хавбек оскорбил его, назвав обезьяной.

«Я много говорил об этом в прошлом с другими людьми, задаваясь вопросом, как бы я отреагировал, если бы это случилось со мной, потому что обычно это происходит с кем-то другим.

Это правда, что люди говорят и спекулируют, но в конечном счёте мы не знаем, что он на самом деле сказал. Это правда или всё преувеличили, чтобы воспользоваться ситуацией? Я думаю, возможно, «Реал» хотел получить преимущество за счёт этого.

Я надеюсь только на то, что это неправда. Потому что, если это правда, я не могу это принять. Я против несправедливости. А любая несправедливость заслуживает последствий», – приводит слова Лукебакио A Bola.