Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Бенфики» Лукебакио: если слова Престианни — правда, я не могу это принять

Вингер «Бенфики» Лукебакио: если слова Престианни — правда, я не могу это принять
Комментарии

Вингер «Бенфики» Доди Лукебакио высказался о расистском скандале с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником португальского клуба Джанлукой Престианни. Инцидент произошёл во время первого стыкового матча Лиги чемпионов, после которого УЕФА временно отстранил Престианни. Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что хавбек оскорбил его, назвав обезьяной.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Я много говорил об этом в прошлом с другими людьми, задаваясь вопросом, как бы я отреагировал, если бы это случилось со мной, потому что обычно это происходит с кем-то другим.

Это правда, что люди говорят и спекулируют, но в конечном счёте мы не знаем, что он на самом деле сказал. Это правда или всё преувеличили, чтобы воспользоваться ситуацией? Я думаю, возможно, «Реал» хотел получить преимущество за счёт этого.

Я надеюсь только на то, что это неправда. Потому что, если это правда, я не могу это принять. Я против несправедливости. А любая несправедливость заслуживает последствий», – приводит слова Лукебакио A Bola.

Материалы по теме
Престианни намерен заявить, что Винисиус первым назвал его гномом — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android