Стало известно, когда Лисандро Мартинес снова сможет сыграть за «МЮ» после травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который из-за травмы пропустил матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0), сможет принять участие во встрече 28-го тура чемпионата Англии с лондонским «Кристал Пэлас», которая состоится 1 марта. Об этом сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.
Аргентинец перед игрой с «ирисками» получил повреждение икроножной мышцы, однако оно оказалось незначительным.
Аргентинец принял участие в 15 матчах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. На данный момент команда находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
