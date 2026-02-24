Скидки
Стало известно, когда Лисандро Мартинес снова сможет сыграть за «МЮ» после травмы

Стало известно, когда Лисандро Мартинес снова сможет сыграть за «МЮ» после травмы
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который из-за травмы пропустил матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0), сможет принять участие во встрече 28-го тура чемпионата Англии с лондонским «Кристал Пэлас», которая состоится 1 марта. Об этом сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Аргентинец перед игрой с «ирисками» получил повреждение икроножной мышцы, однако оно оказалось незначительным.

Аргентинец принял участие в 15 матчах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. На данный момент команда находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

