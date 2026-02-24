Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
У вратаря «Атлетико» Облака в текущем розыгрыше ЛЧ больше ассистов, чем у Кейна и Холанда
Комментарии

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). На данный момент счёт 1:1. Гол за испанскую команду забил Александр Сёрлот с передачи вратаря Яна Облака, у которого теперь в нынешнем розыгрыше ЛЧ больше ассистов, чем у ряда игроков нападения из топ-клубов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
2 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'    

У Облака в текущем розыгрыше ЛЧ теперь одна голевая передача. Это больше, чем у Гарри Кейна («Бавария»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Райана Шерки («Манчестер Сити»), Нони Мадуэке («Арсенал») и Эстевао Виллиана («Челси»).

Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новости. Футбол
