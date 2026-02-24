У вратаря «Атлетико» Облака в текущем розыгрыше ЛЧ больше ассистов, чем у Кейна и Холанда

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). На данный момент счёт 1:1. Гол за испанскую команду забил Александр Сёрлот с передачи вратаря Яна Облака, у которого теперь в нынешнем розыгрыше ЛЧ больше ассистов, чем у ряда игроков нападения из топ-клубов.

У Облака в текущем розыгрыше ЛЧ теперь одна голевая передача. Это больше, чем у Гарри Кейна («Бавария»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Райана Шерки («Манчестер Сити»), Нони Мадуэке («Арсенал») и Эстевао Виллиана («Челси»).

Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.