Бубнов назвал «Зенит» образцом стратегии в российском футболе

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением, чего не хватает красно-белым для выигрыша чемпионата России.

«Нет грамотного руководства и стратегии. То же самое касается не только «Спартака», это касается «Динамо». Сейчас это касается «Рубина» и многих команд. «Локомотива» — тоже, если по большому счёту брать, с учётом тех задач, которые ставят. В меньшей степени это касается ЦСКА из московских команд.

Образец стратегии, что бы ни говорили про деньги, про что угодно, это, конечно, «Зенит». Рядом идёт «Краснодар». Там не совет директоров решает. Там всё Галицкий единолично решает. Это такой демократический диктатор», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме Даниил Денисов ответил, кто для него идеальный спартаковец

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: