Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Роман Нагучев: мне нравится идея с приглашением Коутиньо в ЦСКА

Роман Нагучев: мне нравится идея с приглашением Коутиньо в ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Барселоны» и «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо в московский ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы интересуются 33-летним бразильцем, покинувшим «Васко да Гама» в статусе свободного агента.

«Мне нравится идея с приглашением Коутиньо в ЦСКА. Под весну у армейцев богатый состав, есть подменки, больше не надо бороться за чемпионство 12 друзьями Челестини, и Фил стал бы замечательным усилением, хотя за «Васко» он двигался в целом на лайтике. Дело не столько в игре, сколько в тренировках. Вот смотрите: от Пьянича мы ждали игры, как в лучшие годы, а от него это не требовалось, он чисто внешне поиграл вполне средне. Но вот Матвей Кисляк говорил, что многому научился именно у Миралема: работа с мячом, скорость принятия решений, хитрости всякие.

Юные игроки каждый день тренируются, а значит, и играют, против/за футболистов очень высокого уровня. Кисляк посмотрите, какой взрослый в свои от силы девять лет. Вот и Глебову пригодился бы совет, как сделать игру на фланге более изобретательной. Официальные матчи с Коутиньо тут дело второе: тренировки с топами как будто даже важнее. В общем, я за Коутиньо!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

