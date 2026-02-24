Скидки
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Франции отреагировала на расистские оскорбления в адрес Уэсли Фофана

Федерация футбола Франции (FFF) в социальной сети X отреагировала на расистские оскорбления в адрес защитника Челси и «трёхцветных» Уэсли Фофана, которые те получил после матча 27-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).

«В течение нескольких дней Уэсли Фофана подвергается неприемлемым расистским высказываниям. FFF выражает ему полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти позорные нападки. Расизм — это не мнение. Это преступление. Мы не можем терпеть ненависть в спорте. Футболка, которую мы носим, ​​какой бы она ни была, представляет собой гораздо больше, чем просто клуб или национальную команду: она несёт в себе ценности уважения, преданности и солидарности. Нападение на игрока из-за цвета его кожи — это нападение на эти ценности. Поле должно оставаться пространством спортивной страсти, гордости и единства», — сказано в сообщении FFF.

Комментарии
