«Байер» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Стартовые составы команд.

«Байер»: Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Гарсия, Васкес, Паласиос, Маза, Хофманн, Шик.

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе, Гарсия, Мартинш, Шикинью, Тареми.

В первом матче леверкузенский клуб победил со счётом 2:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

