«Ньюкасл» — «Карабах»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Триппьер, Ботман, Жоэлинтон, Тонали, Барнс, Осула, Д. Мёрфи, Вольтемаде, Бёрн, А. Мёрфи.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Янкович, Монтьель. Зубир, Дуран, Болт, Бикальо, Джафаргулиев, Гусейнов, Медина.

В первом матче «сороки» разгромили соперника со счётом 6:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.