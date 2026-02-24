«Атлетико» М — «Брюгге»: Сёрлот оформил дубль на 76-й минуте

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На данный момент счёт 3:1 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте Александр Сёрлот оформил дубль. Ранее, на 23-й минуте, Сёрлот открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. На 37-й минуте Хоэль Ордоньес забил ответный мяч. На 48-й минуте Джонни Кардозо отличился за команду из Мадрида.

В первой встрече команды сыграли со счётом 3:3.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.