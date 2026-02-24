Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о предстоящем матче «ПСЖ» с «Монако» в Лиге чемпионов

Луис Энрике высказался о предстоящем матче «ПСЖ» с «Монако» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ответном матче с «Монако» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В первой игре парижане победили на выезде со счётом 3:2. Вторая игра состоится завтра, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одна из команд вылетит по итогам встречи. Будет сложно, потому что «Монако» начнёт игру, уступая в один мяч. Нужно понимать, что нам будет сложно. Нам придётся справляться со сложными отрезками. Лучший способ – действовать как обычно, прессинговать. Нужно провести матч так, как будто он первый. Хотим заслужить проход дальше», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Материалы по теме
В «ПСЖ» рассказали о состоянии Дембеле и Фабиана Руиса перед игрой с «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android