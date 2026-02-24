Луис Энрике высказался о предстоящем матче «ПСЖ» с «Монако» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ответном матче с «Монако» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В первой игре парижане победили на выезде со счётом 3:2. Вторая игра состоится завтра, 25 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

«Одна из команд вылетит по итогам встречи. Будет сложно, потому что «Монако» начнёт игру, уступая в один мяч. Нужно понимать, что нам будет сложно. Нам придётся справляться со сложными отрезками. Лучший способ – действовать как обычно, прессинговать. Нужно провести матч так, как будто он первый. Хотим заслужить проход дальше», — приводит слова Энрике L'Équipe.