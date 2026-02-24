Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Лапорта с каждым днём ​​все больше похож на Трампа

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Лапорта с каждым днём ​​все больше похож на Трампа
Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах и действующего президента сине-гранатовых Жоана Лапорту, который намекнул, что Фонт может стоять за заявлением, поданным против него по обвинению в отмывании денег.

«Лапорта с каждым днём ​​все больше становится похожим на Трампа. Ищет мнимых врагов и обманывает людей. Они хотят втянуть нас в битву, они хотят меня очернить, а я всего лишь болельщик «Барселоны», — приводит слова Фонта AS со ссылкой на El Món a RAC1.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 15 марта текущего года. Новый президент «блауграны» вступит в должность 1 июля.

Материалы по теме
«Барселона» снова доминирует и топ-матч «Аталанта» — «Наполи» в Серии А
«Барселона» снова доминирует и топ-матч «Аталанта» — «Наполи» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android