Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Лапорта с каждым днём ​​все больше похож на Трампа

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах и действующего президента сине-гранатовых Жоана Лапорту, который намекнул, что Фонт может стоять за заявлением, поданным против него по обвинению в отмывании денег.

«Лапорта с каждым днём ​​все больше становится похожим на Трампа. Ищет мнимых врагов и обманывает людей. Они хотят втянуть нас в битву, они хотят меня очернить, а я всего лишь болельщик «Барселоны», — приводит слова Фонта AS со ссылкой на El Món a RAC1.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 15 марта текущего года. Новый президент «блауграны» вступит в должность 1 июля.