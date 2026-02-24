Бубнов ответил, что сделал бы с Глушенковым после его интервью на месте тренера «Зенита»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов ответил, как он поступил бы с нападающим Максимом Глушенковым после его интервью, если бы тренировал «Зенит». Ранее в интервью Глушенков сделал ряд резонансных высказываний. В частности, футболист отметил, что у «Краснодара» стабильная команда, в то время как у «Зенита» не было одинакового состава 18 матчей.

«Я бы его на трансфер поставил, и сиди на трансфере. Ищи себе команду, где тебе будет не всё равно. Я бы его на тренировки даже не пускал. Пускай где хочет, там и тренируется, хоть вообще не тренируется.

У меня бы эта не потеря была бы. Заменил как нечего делать. Тот же Мостовой его заменил бы. Но там пришлось бы кое-кого в центр передвинуть, а Мостовой бы играл с фланга», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

