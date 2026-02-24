Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов отметил одного тренера РПЛ, способного найти подход к Глушенкову

Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о единственном тренере Мир РПЛ, способном найти общий язык с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым. Ранее Глушенков дал интервью, где сделал ряд резонансных высказываний. В частности, футболист отметил, что у «Краснодара» стабильная команда, в то время как у «Зенита» не было одинакового состава 18 матчей.

«Кто из тренеров РПЛ может найти подход к Глушенкову? Есть один всего.

Кто нашёл общий язык с Дзюбой? Дзюба ещё покруче Глушенкова высказывается. Он [Заур Тедеев] с любым найдёт [общий язык], если с Дзюбой нашёл.

Сочтены ли дни Глушенкова в «Зените»? Как будет играть. Он сесть [на скамейку запасных] может легко. Он сидел уже. Если Глушенкова посадят, там ещё неизвестно, кто после всех этих дел будет с ним договариваться и понимать его. За рубеж он уже в «Барселону» собрался.

Глушенков покруче Златана Ибрагимовича по высказываниям. Он его уже переплюнул. Вот он только Дзюбу переплюнуть не может. Они там соревнуются сейчас», — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов ответил, что сделал бы с Глушенковым после его интервью на месте тренера «Зенита»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

