Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетико — Брюгге, результат матча 24 февраля 2026, счёт 4:1, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетико» обыграл «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, у Сёрлота — хет-трик
Комментарии

Окончен ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала испанская команда, первая встреча оппонентов завершилась со счётом 3:3. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

На 23-й минуте Александр Сёрлот открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. На 37-й минуте Хоэль Ордоньес забил ответный мяч. На 48-й минуте Джонни Кардозо забил за команду из Мадрида. На 76-й минуте Сёрлот оформил дубль. На 87-й минуте Сёрлот отметился хет-триком.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке. Соперником «Атлетико» в 1/8 финала турнира станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Атлетико» предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне
