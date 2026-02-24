Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» рассматривает Алисона и Викарио на замену Ди Грегорио — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» рассматривает Алисона и Викарио на замену Ди Грегорио — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

«Ювентус» продолжает искать варианты усиления вратарской позиции. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб разочаровался в Микеле Ди Грегорио и хочет заменить его более квалифицированным голкипером.

По информации источника, основными кандидатами называются Алисон Бекер из «Ливерпуля» и Гульельмо Викарио из «Тоттенхэм Хотспур». Уточняется, что контракт Алисона с «красными» истекает в 2027 году, а также футболист уже работал с главным тренером «бьянконери» Лучано Спаллетти в «Роме». Отмечается, что туринцы уже контактируют с окружением Викарио относительно возможного трансфера. «Тоттенхэм» оценивает вратаря в € 25-30 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» близок к заключению нового контракта с полузащитником — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android