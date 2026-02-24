Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Мбаппе может пропустить два ближайших матча «Реала» из-за травмы — AS

Мбаппе может пропустить два ближайших матча «Реала» из-за травмы — AS
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вероятно, не примет участия в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (25 февраля) по причине повреждения левого колена. Также французский форвард рискует пропустить игру 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2 марта). Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
По информации источника, в стане «сливочных» уверены, что Мбаппе восстановится к встрече 27-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (7 марта).

Ранее издание L'Equipe сообщило, что нападающий «Реала» был вынужден прервать тренировку, состоявшуюся сегодня, 24 февраля.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

