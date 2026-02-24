Кандидат в президенты «Барселоны»: живём в стране, которая хочет, чтобы мы страдали

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о частых скандалах вокруг клуба. Ранее сине-гранатовых среди прочего обвиняли в подкупе судей и мошенничестве с бухгалтерской отчётностью.

«Мы мечтаем о «Барселоне», которая не будет вовлечена в судебные разбирательства. Мы знаем, что это вредит клубу. Неймар, Негрейра, дело Бартомеу… Клуб уже однажды был осуждён. Более того, мы живём в стране, которая, кажется, хочет, чтобы мы страдали. Кто знает, к какому судье нас приведут?» — приводит слова Фонта AS со ссылкой на El Món a RAC1.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 15 марта текущего года. Новый президент «блауграны» вступит в должность 1 июля.