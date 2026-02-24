«Впишется как нечего делать». Бубнов — о возможном подписании ЦСКА Коутиньо

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов отреагировал на информацию о возможном подписании ЦСКА бывшего полузащитника «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

– С теми бразильцами, которые есть [у ЦСКА], с учётом, что Мойзес уже возрастной игрок, Рейс пришёл, тоже возрастной игрок, он [Коутиньо] здесь впишется как нечего делать. Тем более им плеймейкер нужен.

– На замену? По тайму?

– Ну, для начала. Плеймейкера у ЦСКА тоже нет.

– А куда его там ставить?

– Плеймейкером. Обляков точно не плеймейкер, его с Коутиньо сравнивать нельзя, в каком бы состоянии Коутиньо ни был бы.

Они и так хорошо усилились. Плюс если ещё и этот приедет, то вообще супер будет.

– Будет ли у него мотивация? Ему 33 года.

– Будет. У бразильцев у всех есть мотивация, потому что у них родственников много в Бразилии и их надо кормить.

Он свободный агент, бесплатный? Тогда вообще ничем не рискуют, — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

