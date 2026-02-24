«У меня снова мурашки по коже». Хедира — о новом формате Лиги чемпионов и Лиги Европы

Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мне это очень нравится. К последнему туру общего этапа мы подходим, не зная до конца, кто войдёт в топ-8 [сводной таблицы], кто попадёт в плей-офф, а кто покинет турнир — именно это и делает данные турниры такими захватывающими. Предыдущий формат устарел, большие клубы могли играть в конце группового этапа не в полную силу, однако такого больше не происходит.

Такие матчи, как «Бенфика» — «Реал», стали настоящей вишенкой на торте. После стольких лет у меня снова мурашки по коже, и в этом вся суть. Есть и сюрпризы: «Будё» только что обыграл «Интер», «Галатасарай» забил пять голов в ворота «Ювентуса» — чего не случалось в Европе с 1958 года. Даже участие «Штутгарта» в плей-офф Лиги Европы говорит о непредсказуемости этого формата. Я с нетерпением жду, что будет дальше», — приводит слова Хедиры AS.com.