The Telegraph представил топ-10 трансферов сезона АПЛ, в пятёрке лучших — два новичка «МЮ»

Издание The Telegraph представило рейтинг из 10 лучших трансферов английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Первое место занял нападающий Брайан Мбемо, перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» летом.

Другим представителем «Юнайтед» в рейтинге является занявший четвёртое место голкипер Сенне Ламменс, перебравшийся в «МЮ» из бельгийского «Антверпена». В топ-5 также присутствуют два новичка «Манчестер Сити» – вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Марк Гехи. Второе место занял полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака.

Топ-10 трансферов АПЛ-2025/2026 по версии The Telegraph:

1. Брайан Мбемо — «Брентфорд — «Манчестер Юнайтед».

2. Гранит Джака — «Байер» — «Сандерленд».

3. Марк Гехи — «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

4. Сенне Ламменс — «Антверпен» — «Манчестер Юнайтед»

5. Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

6. Мартин Субименди — «Реал Сосьедад» — «Арсенал».

7. Уго Экитике — «Айнтрахт» — «Ливерпуль».

8. Жоао Педро — «Брайтон» — «Челси».

9. Робин Руфс — «НЕК Неймеген» — «Сандерленд».

10. Джордан Хендерсон — «Аякс» — «Брентфорд».