Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Telegraph представил топ-10 трансферов сезона АПЛ, в пятёрке лучших — два новичка «МЮ»

The Telegraph представил топ-10 трансферов сезона АПЛ, в пятёрке лучших — два новичка «МЮ»
Комментарии

Издание The Telegraph представило рейтинг из 10 лучших трансферов английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Первое место занял нападающий Брайан Мбемо, перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» летом.

Другим представителем «Юнайтед» в рейтинге является занявший четвёртое место голкипер Сенне Ламменс, перебравшийся в «МЮ» из бельгийского «Антверпена». В топ-5 также присутствуют два новичка «Манчестер Сити» – вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Марк Гехи. Второе место занял полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака.

Топ-10 трансферов АПЛ-2025/2026 по версии The Telegraph:

1. Брайан Мбемо — «Брентфорд — «Манчестер Юнайтед».
2. Гранит Джака — «Байер» — «Сандерленд».
3. Марк Гехи — «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».
4. Сенне Ламменс — «Антверпен» — «Манчестер Юнайтед»
5. Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
6. Мартин Субименди — «Реал Сосьедад» — «Арсенал».
7. Уго Экитике — «Айнтрахт» — «Ливерпуль».
8. Жоао Педро — «Брайтон» — «Челси».
9. Робин Руфс — «НЕК Неймеген» — «Сандерленд».
10. Джордан Хендерсон — «Аякс» — «Брентфорд».

Материалы по теме
Зимние трансферы, которые уже себя оправдали. Круто сработал не только «Сити»!
Зимние трансферы, которые уже себя оправдали. Круто сработал не только «Сити»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android