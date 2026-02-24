Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Ньюкасл» — «Карабах»: Тонали и Жоэлинтон забили по голу на первых минутах
В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Английский клуб выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1-й тайм
2 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4'     2:0 Жоэлинтон – 6'    

На пятой минуте полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали забил первый гол. На шестой минуте полузащитник Жоэлинтон удвоил преимущество английского клуба.

В первом матче «сороки» разгромили соперника со счётом 6:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
