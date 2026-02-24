В Испании назвали три причины, способствующие переходу Витиньи в «Реал»

Мадридский «Реал» прорабатывает вариант с покупкой полузащитника «ПСЖ» Витиньи. «Сливочные» не хотят предпринимать шаги по переходу футболиста, пока французский клуб выступает в Лиге чемпионов. Об этом сообщает испанский портал Cadena Ser.

По информации источника, есть три причины, которые повышают вероятность перехода португальского игрока в «Королевский клуб».

Во-первых, существует соглашение между Витиньей и «ПСЖ» о возможности его перехода в другую команду за € 100 млн. Во-вторых, взаимоотношения между парижским и мадридским клубами на текущий момент не такие напряжённые, как несколько месяцев назад. В-третьих, 26-летний полузащитник открыт для новых вызовов после этапа карьеры в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: