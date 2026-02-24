Сами Хедира: Англия сейчас переживает футбольный расцвет

Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира высказался о превосходстве английских клубов на международной арене.

«В финансовом плане с Премьер-лигой конкурировать почти невозможно. Англия сейчас переживает футбольный расцвет. Но это заслуженно: в течение долгих лет они придерживались чёткой стратегии: стиль игры, международный маркетинг… Это долгий процесс.

Что это означает для таких лиг, как испанская или немецкая? Что нужно ещё больше инвестировать в местные таланты. Если Премьер-лига вложит сотни миллионов в следующего Хаверца или Вирца, эти деньги будут продолжать циркулировать в экосистеме лиги. Вот почему ключ к успеху — это развитие собственных игроков стоимостью € 100 млн. Возможно, вы сможете удержать их на какое-то время. А если нет, вы реинвестируете и поддерживаете цикл.

Доминирование Англии никуда не денется, хотя одних денег для победы недостаточно. Необходим также опыт, и у них он есть. Посмотрите на «Астон Виллу» в Лиге Европы: у них есть ресурсы, но также и тренер, который уже знает, что нужно для завоевания этого титула. Именно поэтому, к большому разочарованию романтиков, жаждущих более равных условий, англичане будут и дальше оставаться эталоном», — приводит слова Хедиры AS.com.