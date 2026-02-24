«Реал» планирует отдать Мастантуоно в аренду летом — The Touchline

Мадридский «Реал» не исключает возможности летней аренды аргентинского вингера Франко Мастантуоно, чтобы гарантировать ему регулярное игровое время. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в клубе считают, что это станет путём развития, аналогичным тому, который был разработан для Эндрика. Отмечается, что и Мастантуоно, и «сливочные» стремятся избежать включения в контракт пункта о праве выкупа, поскольку игрок мечтает добиться успеха в «Реале», а клуб рассматривает его как ключевой долгосрочный проект.

Уточняется, что ситуация может измениться в зависимости от предсезонной подготовки и прихода нового тренера. Однако на данный момент уже ведутся внутренние переговоры, чтобы определить наиболее подходящее место для аренды.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.