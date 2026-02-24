Сёрлот стал лишь вторым игроком «Атлетико», оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот стал лишь вторым футболистом в истории «матрасников», которому удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов УЕФА. В ответном матче плей-офф главного еврокубка форвард забил три мяча в ворота бельгийского «Брюгге» (4:1). Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

До Сёрлота три мяча в одной игре за «Атлетико» забивал лишь хорват Марио Манджукич. Это произошло в ноябре 2014 года.

Первый матч между командами состоялся в среду, 18 февраля, и завершился результативной ничьей (3:3). Таким образом, «Атлетико» квалифицировался в 1/8 финала турнира, где его соперником станет станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».