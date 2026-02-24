Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сёрлот стал лишь вторым игроком «Атлетико», оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Комментарии

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот стал лишь вторым футболистом в истории «матрасников», которому удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов УЕФА. В ответном матче плей-офф главного еврокубка форвард забил три мяча в ворота бельгийского «Брюгге» (4:1). Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

До Сёрлота три мяча в одной игре за «Атлетико» забивал лишь хорват Марио Манджукич. Это произошло в ноябре 2014 года.

Первый матч между командами состоялся в среду, 18 февраля, и завершился результативной ничьей (3:3). Таким образом, «Атлетико» квалифицировался в 1/8 финала турнира, где его соперником станет станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ
Комментарии
