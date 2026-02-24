Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ после разгрома «Брюгге»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. На стадии раунда плей-офф «матрасники» встречались с «Брюгге». Первый матч между ними закончился со счётом 3:3, во второй игре испанский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23' 1:1 Ордоньес – 36' 2:1 Кардозо – 48' 3:1 Сёрлот – 76' 4:1 Сёрлот – 87'
«Наша команда не думает о «Ливерпуле» или «Тоттенхэме». Мы наслаждаемся сегодняшним матчем. Выход в 1/8 финала очень важен. Посмотрим, сможем ли мы улучшить игру и пройти ещё дальше. Ценим усилия ребят, которые провели столько матчей», — приводит слова Симеоне AS.
