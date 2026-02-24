Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ после разгрома «Брюгге»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. На стадии раунда плей-офф «матрасники» встречались с «Брюгге». Первый матч между ними закончился со счётом 3:3, во второй игре испанский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

«Наша команда не думает о «Ливерпуле» или «Тоттенхэме». Мы наслаждаемся сегодняшним матчем. Выход в 1/8 финала очень важен. Посмотрим, сможем ли мы улучшить игру и пройти ещё дальше. Ценим усилия ребят, которые провели столько матчей», — приводит слова Симеоне AS.

