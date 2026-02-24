Клуб Чалова и Макарова уволил тренера менее чем через месяц после трансфера россиян

Черногорский специалист Радомир Джалович покинул пост главного тренера турецкого «Кайсериспора», в составе которого выступают россияне Герман Онугха, Фёдор Чалов и Денис Макаров. Двое последних перебрались в клуб турецкой Суперлиги в январе и феврале текущего года.

«Мы по взаимному согласию расстались с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его командам успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайсериспора» в социальной сети.

«Кайсериспор» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции. В актие команды 19 очков в 23 встречах. Отставание от гарантирующего сохранение прописки в элитном дивизионе 15-го места составляет два очка.