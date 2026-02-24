Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб Чалова и Макарова уволил тренера менее чем через месяц после трансфера россиян

Клуб Чалова и Макарова уволил тренера менее чем через месяц после трансфера россиян
Комментарии

Черногорский специалист Радомир Джалович покинул пост главного тренера турецкого «Кайсериспора», в составе которого выступают россияне Герман Онугха, Фёдор Чалов и Денис Макаров. Двое последних перебрались в клуб турецкой Суперлиги в январе и феврале текущего года.

«Мы по взаимному согласию расстались с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его командам успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайсериспора» в социальной сети.

«Кайсериспор» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции. В актие команды 19 очков в 23 встречах. Отставание от гарантирующего сохранение прописки в элитном дивизионе 15-го места составляет два очка.

Материалы по теме
Канте и Чалов — в Турции, «Зенит» отправил защитника в Сербию. Трансферы и слухи дня
Канте и Чалов — в Турции, «Зенит» отправил защитника в Сербию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android