Игрок «Барселоны» Педри: когда мяч оказывается у Винисиуса, остаётся только молиться

Полузащитник «Барселоны» Педри заявил, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор бегает в три раза быстрее, чем он.

«С кем я не хотел бы столкнуться в гонке? Почти со всеми, я немного медлительный. Мбаппе, Винисиус… Да, когда мяч оказывается у Винисиуса, остаётся только молиться. Он бегает в три раза быстрее меня (смеётся)», — приводит слова Педри Madrid Zone в социальной сети Х.

23-летний Педри провёл в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. 25-летний Винисиус записал на свой счёт 36 игр во всех турнирах, 12 голов и 11 ассистов.