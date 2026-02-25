Ари назвал Кариоку самым ленивым игроком, которого он встречал в РПЛ

Бывший форвард московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» Ари охарактеризовал футболистов, с которыми когда-либо сталкивался в Мир РПЛ, в зависимости от предлагаемых ему качеств.
– Самый быстрый, с кем встречался на поле в РПЛ?
– [Владимир] Быстров, но Вандерсон тоже быстрый.
– Самый высокий?
– [Маринато] Гильерме.
– Самый мощный?
– [Эммануэль] Эменике.
– Самый агрессивный?
– [Шарль] Каборе.
– Самый умный?
– Алекс [Мескини].
– Самый выносливый?
– Тяжело. Есть Бара [Дмитрий Баринов], который много бегал на поле. Давай Бару.
– У кого был лучший удар?
– Эменике.
– Самый весёлый?
– [Дмитрий] Тарасов.
– Самый ленивый?
– Рафаэль Кариока.
– Лучший пас?
– Алекс, — сказал Ари в видео в телеграм-канале РПЛ.
