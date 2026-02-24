Скидки
Главная Футбол Новости

Сами Хедира: мне очень жаль, что Хаби Алонсо не дали больше времени в «Реале»

Комментарии
Комментарии

Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира высказался об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных». Специалист возглавил мадридскую команду 1 июня 2025 года, а покинул её в январе 2026-го.

«Мне очень жаль, что Хаби не дали больше времени. Можно строить догадки о каких-то внутренних мотивах, но для меня он невероятный тренер, который вскоре возглавит ещё один великий европейский клуб и снова добьётся успеха. Порой в раздевалке есть люди, которые ещё не готовы воспринять твоё видение футбола или стиль руководства командой», — приводит слова Хедиры AS.com.

На данный момент «Реал» Мадрид находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

