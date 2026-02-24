«Байер» — «Олимпиакос»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Байер» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. После первого тайма счёт 0:0. В прямом эфире игру показывает Okko. Трансляцию этой встречи также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В первом матче леверкузенский клуб победил со счётом 2:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

