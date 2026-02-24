«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» в чемпионате СА и опустился на третье место

Завершился перенесённый матч 10-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Таавун» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Таавун Клаб Стэдиум» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марио Эскобар из Гватемалы. Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

На 41-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 45+4-й минуте форварда хозяев Рохер Мартинес также ударом с 11 метров восстановил равенство в счёте.

Таким образом, «Аль-Хиляль» опустился на третье место в турнирной таблице. У команды 55 очков в 25 встречах. Столько же — у располагающегося на второй строчке и имеющего встречу в запасе «Аль-Насра». Первое место занимает «Аль-Ахли», набравший 56 очков.