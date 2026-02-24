Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Таавун — Аль-Хиляль, результат матча 24 февраля 2026, счет 1:1, 10-й тур Суперлиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» в чемпионате СА и опустился на третье место
Комментарии

Завершился перенесённый матч 10-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Таавун» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Таавун Клаб Стэдиум» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марио Эскобар из Гватемалы. Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
24 февраля 2026, вторник. 22:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Невеш – 41'     1:1 Мартинес – 45+4'    

На 41-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 45+4-й минуте форварда хозяев Рохер Мартинес также ударом с 11 метров восстановил равенство в счёте.

Таким образом, «Аль-Хиляль» опустился на третье место в турнирной таблице. У команды 55 очков в 25 встречах. Столько же — у располагающегося на второй строчке и имеющего встречу в запасе «Аль-Насра». Первое место занимает «Аль-Ахли», набравший 56 очков.

Календарь Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
