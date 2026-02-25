Скидки
Адвокат Хакими выступила с заявлением о заседании суда по делу об изнасиловании

Комментарии

Фанни Колин, адвокат защитника сборной Марокко и «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими, опубликовала официальное заявление в связи с предстоящим заседанием суда по делу об изнасиловании.

«Судебное разбирательство назначено в связи с обвинением, основанным исключительно на показаниях женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказывалась от всех медицинских осмотров и ДНК-тестов, не предоставила содержимое своего мобильного телефона и отказывалась назвать имя ключевого свидетеля.

Две последовательные психологические экспертизы выявили неясность в отношении фактов, которые женщина, как утверждается, осуждает, а также отсутствие каких-либо посттравматических симптомов.

Всё это время она пыталась скрыть от судебных органов несколько сообщений, которыми обменивалась с одной из своих подруг, планируя «ограбить» (так в оригинале) г-на Хакими.

Мы полны решимости и готовы к борьбе, ожидая этого суда, чтобы добиться справедливости», — написала Колин на своей странице в социальной сети Х.

Дата слушаний пока неизвестна. Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Его обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года стало известно, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

