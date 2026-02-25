Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сперцян вспомнил, как Галицкий напихал ему после проигранного матча

Сперцян вспомнил, как Галицкий напихал ему после проигранного матча
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился историей, как президент чёрно-зелёных Сергей Галицкий подверг его критике после проигранного матча с «Оренбургом» (1:5) в 2022 году.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
5 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Писарский – 2'     2:0 Вера – 23'     3:0 Писарский – 29'     3:1 Ионов – 43'     4:1 Марин – 51'     5:1 Писарский – 58'    

– Ты пытался спорить с Сергеем Николаевичем [Галицким] по поводу футбола? Может быть, он говорит: «Эдо, зачем ты делаешь это на поле, тебе не нужно это делать». Ты говоришь: «Нет, я это делаю, потому что там так, так и так».
– Нет, такого не было. Но я помню один момент, мы играли на выезде с «Оренбургом». Мы, по-моему, 1:5 проиграли. А у меня был штрафной, где угловой флажок. Я ударил выше или куда-то [мимо].

После игры звонит Сергей Николаевич и говорит: «Знаешь, почему ты больше не забьёшь со штрафного?» Я говорю: «Почему?» — «Потому что ты их не тренируешь».

В общем, напихал мне и говорит: «До конца сезона ты не забьёшь». Может, он хотел поспорить, или не знаю, а меня трясёт после игры, ещё переживаю очень сильно. Мне пихач идёт, что не забью со штрафного. Потом я забил ещё в этом сезоне со штрафного», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Комментарии
