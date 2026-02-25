«Ньюкасл» — «Карабах»: Джафаргулиев сократил отставание азербайджанского клуба

В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Английский клуб выигрывает со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 57-й минуте полузащитник «Карабаха» Марко Янкович не реализовал пенальти, однако защитник Элвин Джафаргулиев сыграл на добивании и сократил отставание азербайджанского клуба.
В первой встрече «сороки» разгромили соперника со счётом 6:1.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
