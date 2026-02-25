Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Карабах, результат матча 24 февраля, счет 3:2, стыковые матчи, Лига чемпионов 2025/2026

«Ньюкасл» одержал победу над «Карабахом» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Победу со счётом 3:2 в этой игре одержал английский клуб, первая встреча команд завершилась со счётом 6:1 в пользу «Ньюкасла». Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4'     2:0 Жоэлинтон – 6'     2:1 Дуран – 51'     3:1 Ботман – 52'     3:2 Джафаргулиев – 57'    

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Сандро Тонали забил первый гол. На шестой минуте полузащитник Жоэлинтон удвоил преимущество «Ньюкасла». На 51-й минуте нападающий Камило Дуран сократил отставание «Карабаха».

На 52-й минуте защитник Свен Ботман вернул английской команде былое преимущество. На 57-й минуте полузащитник гостей Марко Янкович не реализовал пенальти, однако защитник Элвин Джафаргулиев добил в ближний угол ворот и вновь сократил отставание азербайджанского клуба, установив окончательный счёт — 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке. Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android