«Ньюкасл» одержал победу над «Карабахом» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) и «Карабах» (Азербайджан). Победу со счётом 3:2 в этой игре одержал английский клуб, первая встреча команд завершилась со счётом 6:1 в пользу «Ньюкасла». Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Сандро Тонали забил первый гол. На шестой минуте полузащитник Жоэлинтон удвоил преимущество «Ньюкасла». На 51-й минуте нападающий Камило Дуран сократил отставание «Карабаха».

На 52-й минуте защитник Свен Ботман вернул английской команде былое преимущество. На 57-й минуте полузащитник гостей Марко Янкович не реализовал пенальти, однако защитник Элвин Джафаргулиев добил в ближний угол ворот и вновь сократил отставание азербайджанского клуба, установив окончательный счёт — 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке. Соперником «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира станет «Челси» или «Барселона».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.