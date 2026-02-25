«Интер» — «Будё-Глимт»: Эвьен удвоил преимущество норвежской команды на 72-й минуте

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). На данный момент счёт 2:0 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды. Ранее, на 58-й минуте, Йенс Петтер Хёуге открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.