Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и «Ман Сити» могут побороться за защитника «Ювентуса» стоимостью € 60-70 млн — CO

«Реал» и «Ман Сити» могут побороться за защитника «Ювентуса» стоимостью € 60-70 млн — CO
Комментарии

Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» внимательно следят за защитником «Ювентуса» Андреа Камбьязо. В январе туринский клуб отклонил предложения о трансфере футболиста в размере € 50 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, итальянский гранд не стремится продать 26-летнего игрока, однако рассмотрит подобную возможность, если получит предложение в € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
В Испании назвали три причины, способствующие переходу Витиньи в «Реал»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android