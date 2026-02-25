«Реал» и «Ман Сити» могут побороться за защитника «Ювентуса» стоимостью € 60-70 млн — CO

Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» внимательно следят за защитником «Ювентуса» Андреа Камбьязо. В январе туринский клуб отклонил предложения о трансфере футболиста в размере € 50 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, итальянский гранд не стремится продать 26-летнего игрока, однако рассмотрит подобную возможность, если получит предложение в € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

