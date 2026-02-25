Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Галатасарая» Осимхен: 90% футболистов хотели бы играть в «Ювентусе»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, которого в последние годы неоднократно связывали с переходом в «Ювентус», заявил, что играть за туринский клуб было бы честью. Команды встретятся в ответном стыковом матче Лиги чемпионов 25 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
«Ювентус» – один из величайших клубов с богатой историей, там играли многие легенды. Выступать там было бы честью. Я счастлив в «Галатасарае», но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. 90% футболистов мира хотели бы играть в «Ювентусе», – приводит слова Осимхена Corriere dello Sport.

Напомним, прошлым летом «Галатасарай» выкупил форварда у «Наполи» за € 75 млн.

