Форвард «Галатасарая» Осимхен: 90% футболистов хотели бы играть в «Ювентусе»
Поделиться
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, которого в последние годы неоднократно связывали с переходом в «Ювентус», заявил, что играть за туринский клуб было бы честью. Команды встретятся в ответном стыковом матче Лиги чемпионов 25 февраля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ювентус» – один из величайших клубов с богатой историей, там играли многие легенды. Выступать там было бы честью. Я счастлив в «Галатасарае», но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. 90% футболистов мира хотели бы играть в «Ювентусе», – приводит слова Осимхена Corriere dello Sport.
Напомним, прошлым летом «Галатасарай» выкупил форварда у «Наполи» за € 75 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 24 февраля 2026
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:46