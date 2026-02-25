Оформивший хет-трик Сёрлот высказался о разгромной победе «Атлетико» над «Брюгге» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот прокомментировал разгромную победу своей команды над «Брюгге» (4:1) в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Норвежец оформил хет-трик.
«Это был невероятный матч. Мы хорошо двигались. Мои товарищи по команде отдавали мне хорошие пасы, и мне оставалось только забивать. Мы смогли доминировать. В целом это был хороший матч. «Брюгге» — хорошая команда. С ними сложно играть.
10 голов в 2026 году? Я чувствую себя очень хорошо на данном этапе сезона, и возможность реализовывать моменты перед воротами — это фантастическое чувство. Голевая от Облака? В прошлой встрече я упустил шанс, и мы с Облаком обсудили это перед игрой», — приводит слова Сёрлота Marca.
- 25 февраля 2026
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 24 февраля 2026
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:46