Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оформивший хет-трик Сёрлот высказался о разгромной победе «Атлетико» над «Брюгге» в ЛЧ

Оформивший хет-трик Сёрлот высказался о разгромной победе «Атлетико» над «Брюгге» в ЛЧ
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот прокомментировал разгромную победу своей команды над «Брюгге» (4:1) в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Норвежец оформил хет-трик.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

«Это был невероятный матч. Мы хорошо двигались. Мои товарищи по команде отдавали мне хорошие пасы, и мне оставалось только забивать. Мы смогли доминировать. В целом это был хороший матч. «Брюгге» — хорошая команда. С ними сложно играть.

10 голов в 2026 году? Я чувствую себя очень хорошо на данном этапе сезона, и возможность реализовывать моменты перед воротами — это фантастическое чувство. Голевая от Облака? В прошлой встрече я упустил шанс, и мы с Облаком обсудили это перед игрой», — приводит слова Сёрлота Marca.

Материалы по теме
У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ
У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android