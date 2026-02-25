Оформивший хет-трик Сёрлот высказался о разгромной победе «Атлетико» над «Брюгге» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот прокомментировал разгромную победу своей команды над «Брюгге» (4:1) в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Норвежец оформил хет-трик.

«Это был невероятный матч. Мы хорошо двигались. Мои товарищи по команде отдавали мне хорошие пасы, и мне оставалось только забивать. Мы смогли доминировать. В целом это был хороший матч. «Брюгге» — хорошая команда. С ними сложно играть.

10 голов в 2026 году? Я чувствую себя очень хорошо на данном этапе сезона, и возможность реализовывать моменты перед воротами — это фантастическое чувство. Голевая от Облака? В прошлой встрече я упустил шанс, и мы с Облаком обсудили это перед игрой», — приводит слова Сёрлота Marca.