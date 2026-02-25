Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Олимпиакос, результат матча 24 февраля 2026, счет 0:0, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Байер» дома не смог победить «Олимпиакос», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч закончился со счётом 0:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция

В первом матче леверкузенский клуб победил со счётом 2:0. Таким образом, по итогам двух игр «фармацевты» вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Арсеналом» или «Баварией».

По результатам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Олимпиакоса» высказался о предстоящем матче с леверкузенским «Байером» в ЛЧ

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android