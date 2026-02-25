«Байер» дома не смог победить «Олимпиакос», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч закончился со счётом 0:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В первом матче леверкузенский клуб победил со счётом 2:0. Таким образом, по итогам двух игр «фармацевты» вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Арсеналом» или «Баварией».

По результатам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

