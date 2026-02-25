Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Интер — Будё-Глимт, результат матча 24 февраля 2026, счёт 1:2, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным в составе победил «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала норвежская команда, в первой встрече она также оказалась сильнее — 3:1. Игра состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 77'    

На 58-й минуте Йенс Петтер Хёуге открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 72-й минуте Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды. На 77-й минуте Алессандро Бастони отыграл один мяч. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин принял участие в этой игре и совершил ряд сейвов.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке. В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
